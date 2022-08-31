Врач-терапевт Ярцева: иммунитет россиян привык к температурным перепадам

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в разговоре с журналистами Ura.ru заявила, что в России людям нет смысла подготавливаться к осени, поскольку в наших климатических условиях всегда были резкие перепады температур.

По словам медика, смена погоды никак не сказывалась на работе организма.

«В России такие природные условия, что всегда были резкие похолодания и резкие потепления. С людьми ничего страшного не происходило. Это преувеличенное внимание к происходящему. Основная задача — одеваться по погоде. Бывает, по привычке вышел раздетый и понятно, что есть риск переохладиться. Надо одеться тепло и многослойно. Чтобы вы понимали, что если станет жарко, то можно один слой снять», — сообщила Ярцева.

Врач подчеркнула, что многие люди в зимнее время уезжают в теплые страны, и перепады температур их совсем не пугают.

«Почему надо готовить организм к весне, осени, зиме, если это наши природные условия? Это как подготовить человека жить на планете Земля. Жил себе человек в России, жил в Москве и вдруг ему надо как-то себя готовить. Эти вещи не секрет и никакая не проблема. Многие люди зимой в Египет и Таиланд летают и перепады их никак не пугают», — резюмировала Ярцева.