Врач-терапевт Хухрев рассказал, кто подвержен риску простудиться весной

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал, кто рискует простудиться в весеннее время. По его словам, обманчивая погода часто становится причиной простудных заболеваний. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Из-за сильных порывов ветра, а также неустойчивой температуры воздуха организму сложно сопротивляться вирусам. Особенно уязвимыми являются те, кто пытается раньше времени переодеться в легкую одежду.

«Сезон простуд стабильно сохраняется до середины апреля. На солнце может быть жарко, но еще достаточно много холода аккумулировано в земле и в тающем снеге. Буквально сразу после захода солнца сильно холодает — градусов на пять-семь. И тут человека, который расслабился, разделся, может подстерегать простуда», — сказал он.

Человек получает сниженный иммунитет из-за временного переохлаждения. В связи с этим в период нестабильной погоды терапевт советует выбирать многослойную одежду.

«Одеваться по погоде поможет многослойная одежда. Стало холодно — что-то надели, стало жарко — сняли. Когда одежда не разбирается на слои, сложнее угадать с выбором», — заключил Хухрев.