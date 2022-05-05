Врач-терапевт Хухрев назвал главные правила безопасного похода в баню

Баня может быть очень полезна для организма, однако важно соблюдать меры предосторожности, чтобы не навредить здоровью. Как сделать поход в баню безопасным, для радио Sputnik рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

Главное правило — не «насиловать» себя в парилке и уходить при малейших признаках недомогания. Долго находиться в парилке при температуре выше 95 градусов нельзя.

«Если появилось ощущение, что человека „прибивает“, то есть появляется слабость, чувство обезвоживания и затрудненное дыхание, то это значит, что надо срочно проветриться. С такой симптоматикой надо покинуть парилку и пойти под прохладный душ», — предупредил врач.

Вопреки устоявшимся традициям, алкоголь перед походом в баню противопоказан. Лучше пить как можно больше воды, чтобы избежать обезвоживания.

«Спиртное нарушает терморегуляцию организма, поэтому велик шанс, что заходить в парилку после употребления алкоголя будет вредно, а не полезно», — отметил Хухрев.