Врач-терапевт Хрипкова рассказала, как снизить вред здоровью при сидячей работе

Сидячая работа, например, за компьютером вредит спине, суставам, может провоцировать заболевания вен и нарушения зрения. Врач-терапевт Алена Хрипкова в разговоре с «Газетой.ru» рассказала, как снизить вред для здоровья тем, кто вынужден весь день сидеть на одном месте.

Для того, чтобы сидеть было удобнее и не нарушалась осанка, можно обзавестись специальными приспособлениями.

«Ортопедическая подушка для стула может стать альтернативой покупке специального офисного кресла. Она равномерно распределяет нагрузку на позвоночник, снижая давление на копчик», — рассказала терапевт.

Кроме того, можно приобрести специальную подставку под ноутбук, чтобы он находился на уровне глаз. Так будет легче сохранять ровную осанку и не придется все время держать шею в напряжении.

«Гамак или подставка для ног улучшают отток крови от ног по венам и уменьшают чувство тяжести в ногах», — продолжила Хрипкова.

Она добавила, что во время рабочего дня необходимо хотя бы несколько раз вставать и делать небольшую разминку, а в свободное время нужно постараться побольше бывать на свежем воздухе и чаще ходить пешком.