Врач-терапевт Федина рассказала о проблемах со здоровьем из-за использования смартфонов

Врач-терапевт и медицинский директор Checkme Алевтина Федина предупредила о том, что чрезмерное увлечение гаджетами и смартфонами может привести к проблемам со здоровьем. Возможно ухудшение состояния позвоночника, глаз и появления лишнего веса, написала «Газета.ru».

«Постоянное сидение за компьютером и скроллинг в телефоне приводят не только к сколиозу, искривлению позвоночника влево или вправо, но и к гиперкифозу. Это вытяжение шеи вперед из-за того, что мы часто смотрим в экраны. Кроме того, развивается не просто сутулость — спина начинает даже несколько горбиться. Большое напряжение также испытывает глазной аппарат. Если есть предрасположенность, зрение, скорее всего, будет ухудшаться», — предупредила врач.

Также специалист указала на проблему ожирения из-за нежелания выходить на улицу и отрываться от видеоигр и сериалов. Процент ожирения среди молодых людей находится на очень высоком уровне. Нынешняя молодежь имеет больше проблем со здоровьем, чем миллениалы в их возрасте, резюмировала терапевт.