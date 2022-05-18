Врач-терапевт Чернышова рассказала, сколько воды стоит выпивать в день

Врач-терапевт Надежда Чернышова объяснила, сколько воды стоит выпивать каждый день. По ее словам, человеку, вес которого составляет 70 килограммов, необходимо пить два литра сто миллилитров жидкости в день, передала «Вечерняя Москва».

Специалист пояснила, что на один килограмм веса должно приходиться не более 30 миллилитров воды в день. При этом учитываются любые жидкости, в том числе суп, чай, компот и так далее.

Эксперт отметила также, что из-за воды не может образоваться отеков. Такая информация является заблуждением, передало ИА НСН.

«Вода в адекватном количестве не приведет к отекам — это касается только людей с почечной недостаточностью, так как почки плохо работают и не успевают переработать объем. Здоровому человеку нужно пить воду, чтобы не было отеков», — заключила Чернышова.