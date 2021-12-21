Врач-терапевт Асанов посоветовал не есть карамельки из-за большого количества сахара

Врач-терапевт Тимур Асанов порекомендовал россиянам не употреблять карамельки, мармелад и драже, поскольку все они относятся к наиболее опасным видам сладостей, сообщило «Радио1».

Специалист рассказал, что во всех перечисленных продуктах содержится большое количества сахара, в то время как безопасной нормой для взрослого человека является около 40-75 граммов. Именно такое количество содержится в четырех шоколадных конфетах.

Асанов посоветовал учитывать, что сахар, помимо конфет, есть во многих других продуктах, написала «Политика сегодня».

«Самыми опасными сладостями можно считать карамельки, ведь это, по сути, один сахар. Также стоит остерегаться мармеладок, драже и других сладостей яркого цвета с обилием красителей», — отметил специалист.

Перечисленные сладости могут вызвать аллергическую реакцию и высыпания как у взрослых, так и у детей. Лучше всего заменить их продуктами, сделанными на основе сухофруктов и орехов.