Здоровье 12 сентября 2023, 17:14 Врач-терапевт Алексей Жито: чеснок не обладает специфической противовирусной защитой

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Врач-терапевт Алексей Жито в беседе с изданием Life рассказал, что, вопреки распространенному мнению, чеснок не сможет уберечь от простуды, ОРВИ и гриппа.

Этот овощ не обладает специфической противовирусной защитой.

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По словам медика, следует доверять не народным методам лечения, а полагаться на профессиональную помощь врачей и медикаментов. Людям с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями следует пройти вакцинацию от гриппа, добавил Жито.