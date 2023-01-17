Здоровье 17 января 2023, 18:17 Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал о возможных причинах постоянной раздражительности Нарушения работы щитовидной железы могут привести к излишней раздражительности

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Излишняя раздражительность может указывать человеку на определенные нарушения в работе организма. Подробнее об этом рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, человек может испытывать постоянное раздражение при нарушениях работы щитовидной железы. Как сообщил RT, такой симптом часто наблюдается при стрессовых состояниях.

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Врач порекомендовал людям с излишней раздражительностью сдать анализы и проверить гормоны.

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