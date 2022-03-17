Врач-терапевт Алексеева заявила, что самым опасным видом алкоголизма является пивной

Терапевт, врач общей практики Лариса Алексеева предупредила, что пивной алкоголизм является самым опасным, поскольку ежедневное употребление пенного напитка убивает клетки головного мозга. Об этом сообщил Ura.ru.

Кроме того, пиво негативно действует на печень и желудочно-кишечный тракт.

«Пивной алкоголизм — самый опасный, потому что чем больше пьешь пиво, тем больше идет нагрузка на печень, на желудочно-кишечный тракт, особенно на печень. Поэтому чаще всего употребление пива вызывает заболевания печени, заболевания мочевыводящей системы», — сообщила Алексеева.

Врач отметила, что из-за частого употребления пива у человека повышается артериальное давление. Также для пивного алкоголизма характерно отрицание заболевания, поскольку люди думают, что пиво — это невредно.

«Очень часто страдают женщины пивным алкоголизмом. У таких женщин и фигуры изменяется, вес увеличивается, у них повышается риск развития онкологических заболеваний. И женщины очень быстро привыкают к пиву», — заключила специалист.