Здоровье 22 марта 2023, 23:41 Врач Тазина рассказала о важности соблюдения питьевого режима Врач Тазина заявила, что обезвоживание чревато головной болью

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Соблюдать питьевой режим очень важно. В противном случае можно столкнуться с головными болями и рядом других проблем. Такой информацией поделилась профессор кафедры терапии Института профессионального образования Сеченовского университета Минздрава России Серафима Тазина, написала «Российская газета».

«Вода составляет от 75% массы тела у младенцев и до 55% у пожилых людей: она необходима для поддержания жизни клеток, тканей и органов», — отметила медик.

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При этом недостаток жидкости крайне негативно сказывается на когнитивных функциях, что особенно заметно у детей и пожилых людей, написал RT.

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