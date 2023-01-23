Здоровье 23 января 2023, 11:24 Врач Татьяна Романенко рассказала, как помочь человеку при инсульте Врач Романенко: нужно обеспечить условия хорошего доступа кислорода в организм РИА «Новости»

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Своевременно оказанная помощь при инсульте значительно улучшает дальнейший прогноз пациента. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

В первую очередь, нужно определить симптомы, свидетельствующие об инсульте. Это может быть резкая боль в голове, асимметрия лица, дезориентация, нарушение речи и координации. При подобных проявлениях нужно немедленно вызвать скорую помощь. А в ожидании медиков нужно помочь человеку с инсультом, поместив его в удобную позу.

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«Лучше всего уложить человека на бок и немного приподнять ему голову. Кроме того, нужно обеспечить условия хорошего доступа кислорода в организм. Если человеку трудно дышать, следует расстегнуть ему воротник и открыть окно. Если пациенту холодно, то можно укрыть его одеялом», — рассказала Татьяна Романенко.

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При этом категорически нельзя поить или кормить человека, иначе он может подавиться. Если больной потерял сознание, то приводить его в чувство желательно с помощью нашатыря. Также пациенту могут потребоваться искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. К ним стоит прибегнуть, если человек перестал дышать. Но, как отметила врач, делать это стоит только имея соответствующие навыки.