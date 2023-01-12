Здоровье 12 января 2023, 14:47 Врач Татьяна Романенко предупредила об опасности разбитого ртутного градусника

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Ртутные градусники в России сохраняют свою популярность, поэтому разбитый прибор — не редкость, но важно помнить о его потенциальной опасности. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Она напомнила, что количество ртути, содержащееся в термометре, не приведет к мгновенному отравлению. Но, если не собрать ее всю, можно заработать хроническую интоксикацию, которая вызывает поражение почек, центральной нервной системы, кишечника и других органов. Причем проявиться это может как через несколько месяцев, так и через годы.

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«Ртуть собирается в капельки. Их нужно правильно собрать вместе с остатками градусника, положить в герметичный пакет и связаться со службой, которая занимается утилизацией ртутных отходов», — рекомендовала Татьяна Романенко.

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Она также напомнила, что уборку нужно проводить только в перчатках, ни в коем случае не прикасаясь к ртути голыми руками. Также следует отодвинуть мебель и проконтролировать, что остатки ртути не забились в щели пола и никуда не закатились.