Здоровье 10 января 2023, 15:30 Врач Татьяна Романенко предупредила об опасности постоянно работающих обогревателей freepik

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Зимой в квартирах при сильных морозах может снижаться температура, тогда на помощь приходят обогреватели. Однако увлечение ими может быть опасным для здоровья. Об этом изданию «ФедералПресс» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Обогреватели, как и все время включенные батареи, приводят в сильному иссушению воздуха. Это провоцирует распространение вирусов.

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Как отметила врач Татьяна Романенко, слизистая — это своего рода щит, который защищает организм от проникновения инфекций. Но если она сухая, то иммунная функция снижается.

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«Когда включены отопительные приборы, слизистая пересыхает, поэтому первый способ минимизировать негативное влияние отопления — это увлажнение слизистой», — отметила Татьяна Романенко.

Поэтому врач советует увлажнять нос, полоскать горло и не забывать пить воду. Также с сухостью воздуха хорошо справляются различные увлажнители.

Кроме того, не стоит забывать и о глазах. Они тоже страдают в сухом помещении и нуждаются в дополнительном увлажнении. Страдают также волосы, кожа и ногти. В зимнее время специалист рекомендует использовать для них увлажняющие и щадящие средства.