Здоровье 02 марта 2023, 13:01 Врач Татьяна Егора рассказала, можно ли вырывать седые волосы

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Появление седины редко вызывает радость, и многие пытаются избавиться от нее, вырывая серебристые волоски, но такой метод не сработает. Об этом сайту «Аргументы и факты» рассказала врач-трихолог Татьяна Егора.

По ее словам, выдергиванием волос от седины не избавиться, Потому что волосяная луковица уже перестала вырабатывать пигмент, а это значит, что и новый волос вырастает седым. Но и вреда от удаления волоса нет, правда, процесс может быть болезненным.

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Как добавило Utro.ru, более действенным методом будет сделать окрашивание. Другой вариант - сделать седину частью своего образа.