Врач Татаркина рассказала, какие прививки стоит сделать при планировании беременности

Во время планирования беременности необходимо сделать ряд прививок. Таким мнением поделилась врач-педиатр «СМ-Клиника. Дети» Ольга Татаркина. Об этом сообщили «Известия».

Медик пояснила, что когда человек вакцинируется, в организм вводят антиген-специфичные компоненты. Таким образом иммунитет создает защитные антитела. В дальнейшем они борются с возбудителями. Из-за этого организм становится менее подверженным заболеваниям.

«Если говорить о вакцинации на этапе планирования беременности, то это очень важная процедура, поскольку определенные заболевания во время беременности могут привести к различным осложнениям, в том числе нарушению развития плода. Вакцинация позволяет защитить будущую маму от развития этих заболеваний», — пояснила специалист.

Медик пояснила, что на этапе планирования беременности необходимо сделать прививку от дифтерии и столбняка в том случае, если с последнего раза прошло более десяти лет. А за шесть месяцев до беременности стоит сделать прививку против гепатита, а за три-шесть — от краснухи, кори, эпидемического паротита (КПК) и против ветряной оспы.