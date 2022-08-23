Врач Тарасова перечислила современные технологии, которые сейчас используют в стоматологии

Главный врач одной из московских стоматологических клиник Юлия Тарасова рассказала, какие современные методики применяются сегодня в стоматологии, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, одной из главных новинок ортодонтии стали самолигирующие брекеты. Если сравнивать их с обычными, самолигирующие брекеты оснащены специальными замочками и не имеют лигатур. Пациенту достаточно приходить на прием раз в два месяца.

Невидимые прозрачные каппы для выравнивания зубов — элайнеры — стали еще одним новшеством ортодонтии. Они позволяют исправить легкие недостатки прикуса, при этом удобны в ношении и практически невидимы на зубах.

Тарасова также отметила процедуру отбеливания зубов ZOOM4. Данная процедура проводится при помощи специального геля и галогеновой лампы, активизирующей гель на поверхности зубов.

«Фотоотбеливание ZOOM4 — наиболее щадящий метод осветления улыбки, так как он более бережно относится к эмали зубов, при этом действуя быстрее ранее созданных систем отбеливания», — добавила медик.

Она упомянула такие новшества в стоматологии, как имплантаты и керамические виниры.