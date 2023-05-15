Здоровье 15 мая 2023, 22:15 Врач Тарасов рассказал, как вылечить солнечный ожог Врач Тарасов посоветовал использовать противовоспалительные средства против ожогов

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Если вы получили солнечный ожог, стоит использовать противовоспалительные и успокаивающие кремы. Такой информацией поделился врач-дерматолог Виталий Тарасов. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Вышеперечисленные средства помогут избежать воспаления и ускорят регенерацию. Однако дальнейшие изменения кожи лучше лечить в клинике. Среди процедур можно остановиться на мезотерапии. Инъекции способны восстановить гидробаланс. Также они содержат вещества, которые борются со свободными радикалами и предотвращают клеточные мутации.