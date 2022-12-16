Здоровье 16 декабря 2022, 02:50 Врач Тарасов рассказал, как побороть головную боль после ОРВИ Врач Тарасов посоветовал сбалансированно питаться, чтобы побороть головную боль после ОРВИ

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Некоторые люди сталкиваются с приступами головной боли, тревожностью и бессонницей после гриппа, ОРВИ или коронавируса. Главный врач ГКБ № 1 Челябинска Дмитрий Тарасов рассказал, как справиться с неприятными последствиями болезней. Об этом сообщило Ura.ru.

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Специалист пояснил, что чаще всего такое состояние встречается у пожилых людей, а также тех, кто с трудом перенес болезнь. Чтобы быстрее восстановиться, необходимо придерживаться сбалансированного питания, употреблять больше воды. Кроме того, Тарасов посоветовал заниматься физическими активностями, а также привести в норму режим сна.