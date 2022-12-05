Здоровье 05 декабря 2022, 15:25 Врач Тарасов рассказал, как определить тромбоз Врач Тарасов заявил, что о наличии тромбоза может говорить посинение участка кожи

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Тромбоз является серьезной проблемой, которая способна привести к летальному исходу. Главный врач ГКБ № 1 Челябинска Дмитрий Тарасов рассказал, как вовремя выявить данное заболевание. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на страницу медика в социальной сети «ВКонтакте».

Специалист пояснил, что человек, переболевший коронавирусом, сталкивается с повышенным риском тромбоза. Кроме того, болезнь может проявиться у людей с наследственной предрасположенностью, сахарным диабетом и ожирением, возрастом старше 40 лет, у беременных, рожениц и онкобольных.

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Насторожиться стоит в том случае, если образуется боль, отек, посинение участка кожи, а также повышение температуры в конечностях. А об инфаркте миокарда свидетельствуют одышка, удушье, кашель с кровью, сильная боль в груди, ощущение потери сознания, чувство страха.

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