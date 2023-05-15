Здоровье 15 мая 2023, 22:15 Врач Тарасов поделился секретами идеального загара Врач Тарасов посоветовал сделать химический пилинг для идеального загара

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Для того, чтобы добиться идеального загара, стоит предварительно провести ряд процедур. Врач-дерматолог Виталий Тарасов рассказал, что стоит сделать для красоты кожи. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Врач посоветовал сделать химический пилинг. Важно использовать поверхностные пилинги, так как агрессивные процедуры могут приводить к возникновению пигментации.

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Процедура обновляет верхний пересохший слой кожи, а также способствует увлажнению. После проведения пилинга загар будет ложиться намного равномернее.