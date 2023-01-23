Здоровье 23 января 2023, 23:21 Врач Тараско рассказала, какие витамины стоит принимать зимой Врач Тараско посоветовала восполнять дефицит витамина С зимой

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В период холодов очень важно принимать витамины и полезные микроэлементы. Они помогут укрепить иммунитет и не подцепить болезнь. Врач-эндокринолог, диетолог Анастасия Тараско рассказала, какие препараты стоит принимать. Об этом сообщило издание «Абзац».

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По словам специалиста, зимой многие люди сталкиваются с дефицитом витамины C в организме. Поэтому зимой стоит добавить в рацион продукты с высоким содержанием этого вещества. Подойдут замороженные ягоды клюквы, земляники, черники, голубики, а также замороженные овощи. Найти его можно и в квашеной капусте и отваре шиповника, цитрусовых. Однако ежедневная доза не должна превышать 500 миллиграммов в сутки, написали «Известия».