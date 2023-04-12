Здоровье 12 апреля 2023, 22:52 Врач Тараско рассказала, какие признаки могут говорить о проблемах с печенью Врач Тараско заявила, что усталость может указывать на проблемы с печенью

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Некоторые признаки могут указывать на наличие проблем с печенью. Врач-эндокринолог, диетолог Анастасия Тараско рассказала, на какие симптомы стоит обратить внимание. Об этом сообщил «Абзац».

По словам медика, о проблемах с печенью может говорить усталость, частые головные боли и простудные заболевания. Также признаками заболеваний являются изменение цвета стула, появление акне на коже и проблемы с пищеварением.

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«Основная функция печени — выводить из организма продукты метаболизма. Обезвреживать токсины, синтезировать витамины и множество других веществ. Задача не мешать печени в этом», — пояснила медик.