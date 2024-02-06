Здоровье 06 февраля 2024, 18:20 Врач Тараско: отеки по утрам указывают на проблемы с почками

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Чрезмерная отечность по утрам может сигнализировать о начальной стадии нарушения работы почек. Об этом сообщила врач-эндокринолог, диетолог Анастасия Тараско в беседе с «Абзацем».

По словам специалиста, также подобный симптом характерен при болезнях сердечно-сосудистой системы. В таких случаях отечность сохраняется на протяжении всего дня и усиливается к вечеру. Кроме того, задержка жидкости в организме может быть вызвана гипотериозом.

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Для профилактики отеков врач посоветовала выполнять дыхательную гимнастику, заниматься пилатесом и йогой.