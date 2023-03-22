Здоровье 22 марта 2023, 23:42 Врач Тараненко рассказала, чем опасны протеиновые батончики Врач Тараненко заявила, что в составе протеиновых батончиков содержится много сахара

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Протеиновые батончики могут быть вредны для здоровья из-за высокого содержания сахара и консервантов. Таким мнением поделилась врач-альголог Мария Тараненко. Об этом сообщил «Газета.Ru».

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Несмотря на то, что протеиновые батончики содержат много белка, в них также присутствует большое количество сахара и консервантов. Они, по мнению медика, нивелируют полезные свойства. Тараненко посоветовала выбрать в качестве альтернативы чипсы из сушеных водорослей. Они помогают в профилактике дефицита йода, написали «Известия».