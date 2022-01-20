facebook_pixel
    20 января 2022, 14:30

    Врач Тарадеева рассказала, когда сдавать тест при подозрении на «омикрон»

    Дарья Морозова

    Врач Татьяна Тарадеева рассказала, что ПЦР-тест на коронавирус следует сдавать после появления первых симптомов. Она уточнила, что инкубационный период при штамме «омикрон» длится в среднем 3-5 дней. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

    «В клинической картине коронавирусной инфекции, вызванной штаммом „омикрон“, характерно повышение температуры тела выше 37,5 градуса», — рассказала она.

    Также Тарадеева добавила, что распространенные симптомы — это кашель, одышка, утомляемость, чувство тяжести в грудной клетке. Еще пациенты часто жалуются на головную боль и слабость.

    Кроме того, «омикрон» быстрее других штаммов поражает легкие, поэтому важно вовремя начать лечение.