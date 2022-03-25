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    25 марта 2022, 15:08

    Врач Танеева рассказала о главных признаках заболевания щитовидной железы

    Арина Бобкова

    При проблемах с щитовидной железой страдает память. Также они чреваты рядом других неприятных симптомов. Эдокринолог Европейского медцентра Камиля Танеева рассказала, на что стоит обратить внимание. Об этом сообщила «Российская газета».

    Врач Танеева рассказала о главных признаках заболевания щитовидной железы

    Специалист подчеркнула, что при подобном заболевании также возникает сухость кожи и увеличение сердечного ритама. При этом человек начинает в разы быстрее утомляться.

    При этом признаки нарушений функции щитовидной железы возникают поэтапно. Сперва возникает быстрая утосляемость, затем — забывчивость. Кроме того, человек начинает стремительно терять вес и и сталкиваться с приступами тревоги.

    Врач предупредила о том, что в щитовидной железе могут возникать узлы. Некоторые из них могут перерасти в злокачественные новообразования. В таком случае необходимо как можно скорее удалить возникшие метостазы, передала «Русская планета».

    Риску подобного заболевания в большей степени подвержены женщины старшего возраста. Однако проблемы с щитовидной железой также могут встречаться у детей и мужчин.