При проблемах с щитовидной железой страдает память. Также они чреваты рядом других неприятных симптомов. Эдокринолог Европейского медцентра Камиля Танеева рассказала, на что стоит обратить внимание. Об этом сообщила «Российская газета».

Специалист подчеркнула, что при подобном заболевании также возникает сухость кожи и увеличение сердечного ритама. При этом человек начинает в разы быстрее утомляться.

При этом признаки нарушений функции щитовидной железы возникают поэтапно. Сперва возникает быстрая утосляемость, затем — забывчивость. Кроме того, человек начинает стремительно терять вес и и сталкиваться с приступами тревоги.

Врач предупредила о том, что в щитовидной железе могут возникать узлы. Некоторые из них могут перерасти в злокачественные новообразования. В таком случае необходимо как можно скорее удалить возникшие метостазы, передала «Русская планета».

Риску подобного заболевания в большей степени подвержены женщины старшего возраста. Однако проблемы с щитовидной железой также могут встречаться у детей и мужчин.