Здоровье 17 января 2024, 17:47 Врач Танашян: специализированные кроссворды эффективны на ранней стадии деменции

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На начальных стадиях деменции эффективным средством борьбы с болезнью могут стать специализированные кроссворды. Об этом сообщила заместитель директора Научного центра неврологии сайту aif.ru.

По словам специалиста, кроссворды содержат разные формы интеллектуальной нагрузки и направлены на тренировку разных когнитивных сфер. Также замедлить деменцию способны виноград, какао и орехи, содержащие ресвератрол.

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Врач отметила, что главным фактором антириска болезни считается образование, сообщила Общественная Служба Новостей.