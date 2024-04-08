Здоровье 08 апреля 2024, 15:05 Врач Тананакина призвала покупать зелень с выраженным запахом и цветом

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Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина в беседе с изданием Life рассказала, что при выборе зелени следует обращать внимание на ее цвет и запах. Лучше всего покупать ярко-зеленые растения, свежие на вид.

Медик пояснила, что зелень улучшает перистальтику кишечника и способствует расщеплению жиров. Кроме того, она обогащает организм минералами и витаминами. Желательно добавлять ее в рацион каждый день.

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Тананакина обратила внимание на зелень, выращенную в теплицах. Она, по ее словам, получает все питательные вещества для роста, однако витамина С у нее меньше, чем у той, что была выращена в открытом грунте.