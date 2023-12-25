Здоровье 25 декабря 2023, 15:47 Врач Тананакина призвала есть меньше кетчупа и майонеза

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Кетчуп и майонез, особенно в больших количества, может сильно навредить организму. Об этом рассказала РИАМО врач-эндокринолог, к. м. н. Наталия Тананакина.

Она объяснила, в кетчупе очень много специй. Они могут провоцировать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. А в майонезе, добавила Общественная Служба Новостей, высокое содержание жиров, так как он делается на основе яичных желтков. Поэтому он провоцирует повышение уровня холестерина в крови и набор веса.

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