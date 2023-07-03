Здоровье 03 июля 2023, 12:10 Врач Тананакина: потребность в еде зависит от пола, профессии и интенсивности труда человека

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Суточная потребность человека в калориях, необходимая для поддержания нормального состояния организма, рассчитывается индивидуально и зависит от возраста, пола, профессии и интенсивности труда. Об этом сообщила врач-эндокринолог Наталия Тананакина в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, для лесорубов и спортсменов, которые занимаются тяжелым физическим трудом, калораж может доходить до пяти тысяч килокалорий в сутки.

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Врач отметила, что средняя суточная норма потребления у женщин не должна превышать 2,2 тысячи килокалорий, у мужчин – 2,5 тысячи килокалорий.