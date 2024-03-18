Здоровье 18 марта 2024, 12:24 Врач Тананакина посоветовала включить в рацион цитрусовые для предотвращения авитаминоза

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Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина в беседе с изданием РИАМО призвала россиян включить в рацион цитрусовые фрукты для предотвращения весеннего авитаминоза.

Важно также разнообразить блюда зеленью, бобовыми, рыбой и молочными продуктами. Все эти продукты, как пояснила медик, содержат витамины С, D, группы В, а также кальций, железо и цинк.

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«Недостаток данных витаминов может привести к ослаблению иммунной системы, ухудшению состояния кожи, волос и ногтей, снижению энергии и ухудшению общего самочувствия», — сказала специалист.