Здоровье 27 февраля 2023, 13:15 Врач Тананакина посоветовала отказаться от поста людям с некоторыми заболеваниями Врач Тананакина: поститься нельзя людям с язвенной болезнью желудка РИА «Новости»

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Людям с язвенной болезнью желудка, острым и хроническим гастритом не следует соблюдать пост. Об этом РИАМО рассказала врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

«Поститься нельзя людям с язвенной болезнью желудка, острым и хроническим гастритом, панкреатитом, холециститом, желчекаменной болезнью», — сказала медик.

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По ее словам, во время поста человеческий организм недополучает белок и жиры, а также витамины D, А, В12, железо, кальций и фосфор. Недостаток этих витаминов и микроэлементов чреват развитием анемии, ослаблением иммунитета, повышением восприимчивости к инфекционным заболеваниям.

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Людям с почечной и сердечной недостаточностью, а также беременным и кормящим женщинам также не стоит соблюдать пост, резюмировала Тананакина.

Напомним, Великий пост будет в этом году будет длиться с 27 февраля до 16 апреля.