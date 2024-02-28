Здоровье 28 февраля 2024, 17:59 Врач Тананакина: поливитамины полезно принимать после гриппа и ОРВИ

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Витаминно-минеральные комплексы лучше всего принимать после перенесенных гриппа и ОРВИ, когда организму требуется восстановить силы. Об этом сообщила врач-эндокринолог Наталия Тананакина в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, также восполнить какие-либо дефициты с помощью приема витаминов можно в зимний период. Кроме того, всем рекомендована добавка в виде искусственного производного витамина D — колекальциферола, сообщил сайтkp.ru.

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«Но если питание достаточное, если состояние здоровья хорошее, то необходимости в дополнительном приеме витаминно-минерального комплекса нет», — отметила Тананакина.