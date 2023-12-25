25 декабря 2023, 15:59
Врач Тананакина: переход от диетической пищи к животной может вызвать нежелательные заболевания
Резкий переход с диетического рациона к животной и жареной пище может спровоцировать нежелательные заболевания. Об этом сообщила врач-эндокринолог Наталия Тананакина в беседе с РИАМО.
По словам специалиста, к обычному рациону следует возвращаться постепенно, избегая излишнего употребления жиров и тяжелой еды. В таких случаях лучше всего вводить сначала рыбу, морепродукты и овощи.
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После периода поста для возвращения к обычному питанию особенно будут полезны консультации диетолога, сообщила Общественная Служба Новостей.
Питание
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