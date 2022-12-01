Здоровье 01 декабря 2022, 17:06 Врач Таджикулова рассказала об опасных последствиях использования капель для носа Врач Таджикулова заявила, что капли для носа могут спровоцировать бессонницу

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Сталкиваясь с насморком, многие люди используют капли для носа. Однако такое лекарство способно привести к большим проблемам со здоровьем. Таким мнением поделилась заведующая оториноларингологическим отделением Видновской РКБ Минздрава МО Кристина Таджикулова. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Медик пояснила, что капли для носа вызывают сильное привыкание. При отказе от препарата больной может столкнуться с головными болями, бессонницей, усиленным сердцебиением и повышенным артериальным давлением. При этом длительное использование средства может быть чревато сухостью в носу, кровотечением и болезненными корочками в носовых раковинах.

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«Важно помнить, что если в течение 3-5 дней ваш нос не начинает полноценно дышать без капель, стоит обратиться к врачу. А при лечении детей категорически запрещено использовать взрослые сосудосуживающие капли — это чревато серьезными осложнениями», — пояснила Таджикулова.

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