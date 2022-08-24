Врач Таджикулова: продолжительная жара может стать причиной абсцесса наружного уха

Заведующая оториноларингологическим отделением Видновской РКБ Минздрава МО Кристина Таджикулова в беседе с «Общественной службой новостей» рассказала, каким образом продолжительная жара может влиять на заболевания лор-органов.

«Жара стала благотворной средой для размножения микробов, которые, в том числе, царят на руках и ушах. Стоит „слазить“ грязной рукой в ушную раковину, как это может запустить развитие гнойного процесса», — сообщила медик.

Абсцесс наружного уха — это гнойно-некротический процесс. Как правило, он проявляется отеком кожи, болью, симптомами общей интоксикации, снижением остроты слуха.

Медик отметила, что избежать всех этих неприятностей можно в том случае, если соблюдать правильную гигиену ушей. Оно посоветовала не использовать ватные палочки, поскольку они могут повредить слуховой проход. Достаточно протирать уши во время мытья головы, резюмировала Таджикулова.