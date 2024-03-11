Здоровье 11 марта 2024, 13:25 Врач Табеева назвала мелатонин и эстрогены гормонами «красоты и стройности»

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Чтобы сохранить красоту и стройность, необходимо тщательно следить за уровнем трех гормонов в организме — мелатонина, эстрогена и соматотропина. Об этом рассказала эндокринолог Камиля Табеева в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, дефицит мелатонина чреват нарушениями сна и головными болями, эстрогена — снижением плотности костной ткани. Гормон роста, или соматотропин, стимулирует синтез белка и способствует увеличению мышечной массы.

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«На выработку этих гормонов по большей части влияет образ жизни человека. Важно регулярно заниматься спортом и гулять на свежем воздухе, а еще не забывать обращать внимание на приятные события ежедневно», — отметила врач.