Здоровье 15 мая 2023, 16:57 Врач Сыроватская рассказала, что упражнение «вакуум» не стоит выполнять людям с проблемами с ЖКТ

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Упражнение «вакуум» крайне популярно у худеющих, но выполнять его можно далеко не всем. Об этом сетевому изданию «Питерские заметки» рассказала врач Яна Сыроватская.

Она подчеркнула, что делать такое упражнение можно только натощак. В крайнем случае — через два-три часа после еды.

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Как добавила «Политика сегодня», у «вакуума» есть и другие противопоказания. Например, его нельзя делать людям с проблемами с ЖКТ, сердцем, легкими и сосудами. В противном случае упражнение может спровоцировать обострение заболеваний.

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