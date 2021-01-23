Врач связал частые пробуждения по ночам с опасными болезнями

Частые пробуждения по ночам могут быть связаны с отклонениями в работе некоторых органов, в числе которых щитовидная железа, дыхательные пути, а также сердечно-сосудистая система.

Проблемы со сном также могут свидетельствовать о тревоге, депрессии или даже наличии апноэ — остановке дыхания во время сна в среднем на 20-30 секунд, рассказала сомнолог Елена Царева в разговоре с порталом News.ru.

«Также хотелось бы отметить, что проблемы с ночным сном могут возникать у человека из-за возраста. Все дело в том, что у пожилых людей уменьшается выработка мелатонина — гормона, который обеспечивает крепкий сон. Из-за этого человек начинает спать очень поверхностно», — рассказала Царева.

За медицинской помощью следует обращаться в том случае, отметила врач, если человек замечает, что просыпается по ночам чаще трех раз в неделю на протяжении нескольких месяцев. Насторожиться также следует при появлении ежедневного храпа.

Длительный сон ускоряет процесс выздоровления. Это доказали ученые из Института биофизической химии Макса Планка в Германии. Исследователи провели эксперимент на червях.

Ученые проанализировали больше 4,5 тысячи различных генетических мутаций. Один из генов заинтересовал специалистов. Увеличение его активности приводит к существенному росту производства антимикробных пептидов. Черви, которые не производили эти пептиды, спали гораздо меньше после полученной травмы. А короткий сон привел к увеличению количества животных, которые не дожили до конца эксперимента.