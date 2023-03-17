Здоровье 17 марта 2023, 19:02 Врач Свиридова рассказала, употребление каких продуктов вызывает образование камней в желчном пузыре Врач Свиридова посоветовала отказаться от употребления сахара, мороженого и алкоголя

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Употребление некоторых продуктов способно спровоцировать желчнокаменную болезнь. Заведующая терапевтическим отделением, врач-гастроэнтеролог ЦКБ «РЖД-Медицина» Анна Свиридова рассказала, какую еду лучше исключить из своего рациона. Об этом сообщил LIFE.

По словам специалиста, в группу риска попадают люди, чей возраст превышает 70 лет. Также сказаться может фактор наследственности и прием некоторых лекарственных препаратов.

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Медик пояснила, что людям из группы риска стоит исключить из своего рациона пять продуктов, в составе которых есть жир, холестерин, быстрорастворимые углеводы.

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«К таким продуктам относятся сахар, фастфуд и полуфабрикаты, блюда из мяса с повышенной жирностью, мороженое и алкоголь», — рассказала специалист.