03 февраля 2023, 18:29
Врач Светлана Бурнацкая рассказала, чем опасны просроченные лекарства
Употребление просроченных лекарств может привести к интоксикации организма. Об этом RT сообщила врач Светлана Бурнацкая.
По ее словам, крайне важно всегда следить за состоянием домашней аптечки. Потому что, как отметили «Дни.ру», в противном случае могут быть тяжелые последствия.
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«Прием таких лекарственных препаратов может вызвать интоксикацию организма», — сказала Светлана Бурнацкая.
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Врач добавила, что это правило касается всех лекарственных форм. Речь идет и о таблетках, и о суспензиях, и о каплях и порошках.
Лекарства
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