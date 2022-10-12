Врач Суворова объяснила, как проявляется аллергия, вызванная холодом | 360°

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Врач Суворова объяснила, как проявляется аллергия, вызванная холодом

Врач Суворова: аллергия на холод может проявляться в виде сыпи и отеков

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Врач аллерголог-иммунолог Марина Суворова в разговоре с изданием Life рассказала, как проявляется аллергия, которая возникла в результате холода.

По словам медика, так называемая аллергия на холод может возникать на фоне соматической патологии. Чаще всего она проявляется в виде сыпи или отеков.

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«Чаще всего это сосудистые или нефрологические нарушения. „Аллергия“ на холод может проявляться в различных формах крапивницы, везикулезной сыпи, гипотермии или инфильтрации кожи, а также в виде отеков в области суставов», — сообщила Суворова.

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При тяжелых формах человеку потребуются антигистаминные и глюкокортикостероидные препараты. Однако перед тем, как употреблять лекарства, необходимо проконсультироваться со специалистом.

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