Здоровье 24 июля 2023, 17:28 Врач Суворинова заявила, что сахарный диабет провоцирует развитие деменции

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Люди с рядом заболеваний наиболее подвержены риску развития деменции. Эти болезни перечислила врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л. О. Бадаляна РНИМУ им. Пирогова Наталья Суворинова. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Специалист пояснила, что сосудистая деменция представляет из себя нарушение кровоснабжения головного мозга. В орган поступает меньше кислорода, из-за чего наступает атрофия коры. Это ведет к ухудшению памяти и нарушению межнейронных связей. При этом некоторые заболевания могут увеличивать риск развития деменции.

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«Это хронические заболевания — сахарный диабет, всевозможные аритмии, гипертоническая болезнь, которые, соответственно, приводят к энцефалопатии дисциркуляторной и нарушениям со стороны головного мозга», — пояснила Суворинова.