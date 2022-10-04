Врач Сурненкова рассказала, от чего зависит качество сна | 360°

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Врач Сурненкова рассказала, от чего зависит качество сна

Врач Сурненкова: стресс очень часто ухудшает засыпание, поскольку мозг гиперактивен

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Руководитель Центра сомнологии Клинико-диагностического центра, врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова в беседе с агентством «Прайм» рассказала, что чаще всего на архитектуру сна оказывает влияние наше психологические остояние, а именно наличие стресса и тревожности.

Стресс может нарушать гормональные процессы, регулирующие циклы здорового сна.

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«Одним из проявлений стресса являются усиленные эпизоды вздрагиваний при засыпании, снижение воспоминаний о снах, повышение порога пробуждений. А в некоторых случаях стресс влияет на содержание и интенсивность сновидений», — процитировало медика издание utro.ru.

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Попытка человека заснуть в состоянии стресса порождает еще большую тревогу и формирует порочный круг. Чтобы хоть как-то наладить процесс засыпания, врач рекомендует исключить плотный ужин за три часа до сна, избегать соленой и острой пищи, употреблять продукты, богатые триптофаном, из которых в организме образуется гормон сна мелатонин, избегать употребления никотина и кофеина, а также хотя бы несколько минут в день проводить в тишине.

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