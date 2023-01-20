20 января 2023, 15:46
Врач Сурненкова объяснила, почему нужно спать в полной темноте
Врач Татьяна Сурненкова: при работе ночников нарушаются процессы биоритма
Источники света в ночное время суток способны нарушить процессы биоритма человека и нанести вред организму. Об этом рассказала руководитель центра сомнологии клинико-диагностического центра Татьяна Сурненкова в беседе с Life.
По словам специалиста, организм человека во время сна воспринимает любую освещенность как потенциальную угрозу. Вследствие этого происходит нарушение важных биоритмов. Кроме того, при работе источников света ночью у человека возникают проблемы с выработкой мелатонина.
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Подобные нарушения могут привести к развитию диабета и ожирения. При подготовке ко сну врач порекомендовала пользоваться плотными шторами. Как сообщило Utro.ru, избавиться от воздействия освещения можно также при помощи специальной маски для глаз.
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