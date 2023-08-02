Здоровье 02 августа 2023, 15:43 Врач Сультеев заявил, что дыни и арбузы способны повышать настроение

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Дыни и арбузы очень полезны для здоровья. Они содержат большое количество витаминов, которые благотворно влияют на желудочно-кишечный тракт. Такой информацией поделился психотерапевт Марсель Сультеев. Об этом сообщило издание «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, проблемы с желудком могут негативно сказываться на настроении. При этом если организм насыщен витаминами, то человеку хочется радоваться жизни, становиться более продуктивным и достигать поставленных целей, написал сайт kp.ru.