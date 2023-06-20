20 июня 2023, 23:12
Врач Сухова рассказала, что делать при ожоге борщевиком
Врач Сухова посоветовала наложить стерильную повязку при ожоге борщевиком
Ожог борщевиком может быть чреват серьезными последствиями для здоровья. Терапевт Вера Сухова рассказала, что делать в таком случае. Об этом сообщила «Газета.Ru».
В случае, если сок растения попадет в глаз, человек может вовсе ослепнуть. Поэтому, если вы обожглись борщевиком, стоит незамедлительно промыть пораженный участок проточной водой. После этого стоит наложить стерильную повязку. Важно избегать попадания на кожу прямых солнечных лучей в ближайшие два дня, написал «Царьград».
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