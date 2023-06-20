Здоровье 20 июня 2023, 23:12 Врач Сухова рассказала, что делать при ожоге борщевиком Врач Сухова посоветовала наложить стерильную повязку при ожоге борщевиком

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Ожог борщевиком может быть чреват серьезными последствиями для здоровья. Терапевт Вера Сухова рассказала, что делать в таком случае. Об этом сообщила «Газета.Ru».

В случае, если сок растения попадет в глаз, человек может вовсе ослепнуть. Поэтому, если вы обожглись борщевиком, стоит незамедлительно промыть пораженный участок проточной водой. После этого стоит наложить стерильную повязку. Важно избегать попадания на кожу прямых солнечных лучей в ближайшие два дня, написал «Царьград».