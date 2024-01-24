Здоровье 24 января 2024, 11:05 Врач Сухорукова: регулярное употребление пива приводит к гипертонии

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Регулярное употребление пива нарушает работу всех органов и грозит развитием гипертонии. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава МО Людмила Сухорукова в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, также люди с пивной зависимостью чаще других страдают от варикоза, синдрома «бычьего сердца», мочекаменной болезни и пиелонефрита. Кроме того, у пивных алкоголиков нарушается мозговая деятельность и замедляются нервные реакции.

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«Внешность меняется в худшую сторону, даже если пить пиво всего два раза в неделю. Появляются такие признаки, как дряблая кожа, мешки и синяки под глазами, ломкие волосы», — отметила Сухорукова.