Здоровье 24 августа 2023, 22:34 Врач Строков посоветовал есть тыкву для снижения артериального давления

Читать 360tv в

Некоторые продукты способны понизить артериальное давление. Их перечислил нутрициолог Игорь Строков. Об этом сообщил «МедикФорум».

Специалист пояснил, что повышенное давление способно спровоцировать инфаркт и инсульт. Оно негативно влияет на состояние всей сердечно-сосудистой системы, написал «ФедералПресс».

Реклама

Чаще всего давление поднимается из-за злоупотребления продуктами с высоким содержанием солей.

Врач порекомендовал снизить количество соли в рационе. Также стоит употреблять еду с калием в составе, как так он минимизирует негативное воздействие соли на организм. К таким продуктам относятся бананы, картофель, тыква, курага, апельсины, грейпфруты, а также авокадо, чернослив, финики и изюм, горох, помидоры и шпинат.