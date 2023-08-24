24 августа 2023, 22:34
Врач Строков посоветовал есть тыкву для снижения артериального давления
Некоторые продукты способны понизить артериальное давление. Их перечислил нутрициолог Игорь Строков. Об этом сообщил «МедикФорум».
Специалист пояснил, что повышенное давление способно спровоцировать инфаркт и инсульт. Оно негативно влияет на состояние всей сердечно-сосудистой системы, написал «ФедералПресс».
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Чаще всего давление поднимается из-за злоупотребления продуктами с высоким содержанием солей.
Врач порекомендовал снизить количество соли в рационе. Также стоит употреблять еду с калием в составе, как так он минимизирует негативное воздействие соли на организм. К таким продуктам относятся бананы, картофель, тыква, курага, апельсины, грейпфруты, а также авокадо, чернослив, финики и изюм, горох, помидоры и шпинат.
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